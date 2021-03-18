Об'єднання кухні з вітальнею: всі за і проти

Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Останніми роками у тренді – простір і свобода в інтер'єрі, тому все частіше кухню поєднують із вітальнею. Таке рішення також дозволяє сім'ї більше часу проводити разом.
Які переваги і недоліки є у кухні-вітальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
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Які основні місця тяжіння людей, які живуть в квартирі, та їхніх гостей? Кухня і вітальня. Тому немає нічого дивного, що деякі вирішують їх об'єднати, але давайте сьогодні подумаємо про плюси і мінуси такого рішення,
– зазначила Рамазанова.
Найголовніший плюс кухні-вітальні – можливість проводити час з сім'єю / Фото trizio
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У кухні-вітальні є також кілька недоліків / Фото design-homes