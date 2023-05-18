Як часто треба мити душову: поради від фахівців, які варто знати

Душем ми користуємося щодня, тому його буває найважче відчистити. Головне робити це часто, щоб не накопичувалася мильна піна та цвіль.

Тож як часто потрібно мити душ, щоб він залишався гігієнічним і виглядав якнайкраще? Ви можете мити скляні двері душової кабіни після кожного використання. Проте душова потребує також і глибокого очищення.

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Як часто мити душову

Якщо коротко, то немає встановленої частоти миття душу. Це місце, яке слід чистити залежно від його використання, на відміну від чищення за розкладом.

Хоча корисною порадою щодо прибирання є мити душ раз на тиждень. Однак цього може бути недостатньо. Адже душ – це одночасно тепле та вологе місце, яке схильне до розмноження бактерій і цвілі.

Чи варто мити душ після кожного використання

Мити душ після кожного використання не потрібно. Та бажано використовувати засіб для очищення засохлих крапель на стінках і дверцятах. Інакше потім буде дуже важко це все відчищати. Окрім того, душ буде неохайним.

Експерти з прибирання кажуть, що найкраще витирати сліди від крапель звичайною сухою ганчіркою.

Як часто слід глибоко чистити душ

Експертка з прибирання Карина Тонер радить проводити глибоке очищення душової кабіни раз на місяць (або два, якщо ви не використовуєте душову часто).

"Регулярного протирання може бути недостатньо, особливо для важкодоступних місць, таких як лінії між плиткою та вузькі кути. Не забувайте про очищення душових лійок і стоків. Не забудьте очистити завісу для душу, якщо вона у вас є, щоб уникнути цвілі та запахів", – каже Тонер.