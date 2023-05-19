Як фахівці очищають фарбу зі скла: три методи, які точно допоможуть

Під час ремонту важко дотримуватися чистоти. Особливо це стосується плям від фарби, які залишаються під час малювання стін чи віконних рам.

Навіть якщо ви маєте багаторічний досвід фарбування, досить одного промаху, щоб залишити сліди на склі. Фахівці розповіли про три прості способи, як очистити небажані плями від фарби.

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Оцтом

Очищення оцтом є одним із найкращих природних способів позбутися плям на склі.

"Ви можете закип'ятити оцет на плиті або в мікрохвильовій печі, потім змочити в ньому ганчірку, поки вона ще гаряча, і терти фарбу, доки та не розчиниться. Будьте лише обережні, щоб не обпектися. Тоді вам слід скористатися водою, щоб змити залишки фарби та оцту зі скла", – кажуть експерти.

Але є кілька важливих речей, на які слід звернути увагу, коли використовуєте щось таке "кисле", як оцет. Старе скло може бути чутливим до пошкодження розчинниками.

"Сучасні скляні вікна зазвичай мають синтетичні покриття, які захищають їх від сильних розчинників і кислот; старі вікна часто більш натуральні за своїм матеріалом, і кислоти, такі як оцет, можуть фактично в'їсти їх".

Бритвою

Безпечні бритви часто використовують для очищення наклейок із дзеркал і скла до чищення скляної поверхні плити. Вони також допоможуть і з плямами на вікнах. Проте бритви потрібно використовувати обережно та правильно, щоб уникнути постійних подряпин.

Працюйте бритвою під кутом, плавно ковзаючи лезом по поверхні, а не використовуючи різкі рухи. Також важливо використовувати спеціальну бритву, а не звичайну.

Ацетоном

Найбільш очевидний спосіб очистити фарбу зі скла – це використовувати традиційний розчинник ацетон.

Під час очищення також варто бути обережними. Слід робити це в рукавичках та в приміщенні, яке потім можна буде легко провітрити.