Двокімнатне житло за 1,3 тисячі доларів: де продають одну з найдешевших квартир в Україні

На ринку нерухомості продають двокімнатне помешкання всього за 1,3 тисячі доларів, тобто приблизно за 50 тисяч гривень. Хоч це одна з найдешевших квартир, її стан далеко не найгірший.

Квартиру продають у селі Озера Кіровоградської області. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення онлайн-платформи OLX.

Зверніть увагу Новий рівень комфорту: огляд клубного будинку Hyde Park у Львові

Одна з найдешевших квартир в Україні

Житло розташоване у дворівневому будинку на останньому поверсі. Загальна площа квартири становить 41 квадратний метр, з яких площа кухні складає 6 квадратів. Тип опалення – індивідуальне, за допомогою твердопаливного котла.

Житло потребує ремонту / Фото OLX

З фото стає зрозуміло, що квартира потребує ремонту. Також новому власнику чи власниці потрібно буде придбати всі меблі. Усі інші деталі авторка оголошення просить дізнаватися телефоном.

Скільки в середньому коштують вторинні однокімнатні квартири

Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Києві – середня ціна становить близько 93 072 долари. На другому місці – Львівщина, де вартість становить 69 255 доларів. Третьою в списку є Вінницька область із середньою вартістю в 52 838 доларів.

До трійки областей з найнижчою ціною увійшли: Миколаївська – 23 425 доларів, Запорізька – 22 962 долари, Херсонська – 20 138 доларів.

До слова, в Кіровоградській області однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує близько 27 600 доларів.