Ці власники наважились попрощатись зі старим дизайном та меблями і не пошкодували про кардинальні зміни. 10 прикладів, коли ремонт не був зайвим.
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Зміни у дизайні, які надихають
Старі меблі на кухні просто перефарбували у стильніші кольори
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Кольори мають значення: стару підлогу та комин доповнили дизайнерськими ідеями
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У маленьку кімнату помістили душ та ванну
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На цій кухні власники теж обійшлись лише зміною кольору фасадів та додатковими антресолями до стелі
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Тотальне перевтілення, яке надихає
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Кардинальні зміни звичайної ванної кімнати у стильну
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Навіть комірчина може виглядати стильно
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Дизайн, який доводить, що деталі мають значення
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Старі вікна стали цікавою родзинкою у новому дизайні
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Навіть дуже вузька кухня може виглядати стильно
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До та після, яке вражає: стильний дизайн ванної кімнати
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