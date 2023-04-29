Эти владельцы решились попрощаться со старым дизайном и мебелью и не пожалели о кардинальных переменах. 10 примеров, когда ремонт не был излишним.

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Вдохновляющие изменения в дизайне

Старую мебель на кухне просто перекрасили в более стильные цвета



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Цвета имеют значение: старый пол и дымоход дополнили дизайнерскими идеями



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В маленькую комнату поместили душ и ванную



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На этой кухне владельцы тоже обошлись лишь изменением цвета фасадов и дополнительными антресолями к потолку

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Вдохновляющее тотальное перевоплощение

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Кардинальные изменения обычной ванной в стильную

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Даже каморка может выглядеть стильно

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Дизайн, доказывающий, что детали имеют значение

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Старые окна стали интересной изюминкой в новом дизайне

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Даже очень узкая кухня может выглядеть стильно



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Поражающее до и после: стильный дизайн ванной комнаты

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