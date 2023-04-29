Приголомшливе "до" та "після": як вдалось оновити старі квартири

Хтось під час ремонту у старій квартирі намагається зберегти автентичні меблі, а хтось покладається виключно на трендові новинки.

Ці власники наважились попрощатись зі старим дизайном та меблями і не пошкодували про кардинальні зміни. 10 прикладів, коли ремонт не був зайвим.

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Зміни у дизайні, які надихають

Старі меблі на кухні просто перефарбували у стильніші кольори



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Кольори мають значення: стару підлогу та комин доповнили дизайнерськими ідеями



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У маленьку кімнату помістили душ та ванну



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На цій кухні власники теж обійшлись лише зміною кольору фасадів та додатковими антресолями до стелі

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Тотальне перевтілення, яке надихає

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Кардинальні зміни звичайної ванної кімнати у стильну

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Навіть комірчина може виглядати стильно

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Дизайн, який доводить, що деталі мають значення

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Старі вікна стали цікавою родзинкою у новому дизайні

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Навіть дуже вузька кухня може виглядати стильно



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До та після, яке вражає: стильний дизайн ванної кімнати

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