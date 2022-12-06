Утекти від блекаутів: скільки коштує оренда приватного будинку у Києві та області

На тлі закликів мерів обласних центрів переїхати на зиму з квартири у приватний будинок, відповідна нерухомість зростає у ціні. Приміром, під Києвом можна наткнутися варіанти за 10 000 доларів.

Аналітики порталу ЛУН провели дослідження, щоб дізнатися, скільки у грудні коштує оренда приватних будинків, та де найдешевше поселитися на час тривалих відключень світла. 24 канал зібрав найголовніше.

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Що можна дозволити собі у Києві

Найекономніші варіанти починаються з 3 – 4 тисяч гривень на місяць. Це типова "хатинка у селі", розташована за 30 хвилин їзди від столиці на авто. З плюсів – піч та колодязь, котрі роблять будинок майже повністю автономним. З недоліків – відсутність міської інфраструктури та потреба робити ремонт власними силами.



За скільки можна орендувати будинок у Бучі / Фото ЛУН

​За скільки можна орендувати будинок у Гостомелі / Фото ЛУН

, місцеві рієлтори розповіли, що попри зацікавленість українців заміським житлом, будинки під Києвом , розташовані у напрямку Житомирської та Варшавської траси, досі купують неохоче. Відповідно ціни на таку нерухомість – нижчі.

З бюджетом в 10 000 гривень можна орендувати сучасніші приватні будинки в передмісті та навіть таунхауси до 100 квадратних метрів. Такі варіанти є цікавою альтернативою, бо є реальна можливість встановити генератор на вулиці.



За скільки можна орендувати таунхаус у Києві / Фото ЛУН

Приблизно за 20 000 гривень, за даними агрегаторів ЛУН, пропонують будинки з генератором і камінними залами, що можна вважати хорошими варіантами для тих, хто планує провести зиму з достатнім рівнем комфорту.



За скільки можна орендувати будинок у Києві / Фото ЛУН

А для людей зі значно більшими фінансовими можливостями саме час придивитись до котеджних містечок сегмента преміум, де за будинок у 370 квадратних метрів попросять 10 000 доларів.





За скільки можна орендувати будинок під Києвом / Фото ЛУН