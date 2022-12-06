Аналитики портала ЛУН провели исследование, чтобы узнать, сколько в декабре стоит аренда частных домов, и где дешевле всего поселиться на время длительных отключений света. 24 канал собрал самое главное.

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Что можно позволить себе в Киеве

Самые экономичные варианты начинаются с 3 – 4 тысяч гривен в месяц. Это типичная "хатка в деревне", расположенная в 30 минутах езды от столицы на авто. Из плюсов – печь и колодец, которые делают дом почти полностью автономным. Из недостатков – отсутствие городской инфраструктуры и необходимость производить ремонт собственными силами.



За сколько можно арендовать дом в Буче / Фото ЛУН

​За сколько можно арендовать дом в Гостомеле / ​​Фото ЛУН

Напомним, местные риелторы рассказали, что, несмотря на заинтересованность украинцев загородным жильем, дома под Киевом, расположенные в направлении Житомирской и Варшавской трассы, до сих пор покупают неохотно. Соответственно цены на такую ​​недвижимость – ниже.

С бюджетом в 10 000 гривен можно арендовать более современные частные дома в пригороде и даже таунхаусы до 100 квадратных метров. Такие варианты являются интересной альтернативой, потому что есть реальная возможность установить генератор на улице.



За сколько можно арендовать таунхаус в Киеве / Фото ЛУН

Приблизительно за 20 000 гривен, по данным агрегаторов ЛУН, предлагают дома с генератором и каминными залами, что можно считать хорошими вариантами для тех, кто планирует провести зиму с достаточным уровнем комфорта.



За сколько можно арендовать дом в Киеве / Фото ЛУН

А для людей со значительно большими финансовыми возможностями пора присмотреться к коттеджным городкам сегмента премиум, где за дом в 370 квадратных метров попросят 10 000 долларов.

За сколько можно арендовать дом под Киевом / Фото ЛУН