Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття: де найдешевше орендувати приватний будинок

Інтерес до оренди приватних будинків зріс у 2 рази в порівнянні з тогорічним сезоном по всій країні. Особливо це відчутно у західних регіонах, куди продовжують переїжджати вимушені переселенці із прифронтових міст.

За скільки сьогодні можна орендувати будинок в популярних серед переселенців напрямках, розбиралися аналітики ЛУН, пише 24 канал. Як розподілилися ціни на житло за регіонами – далі.

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Від 10 – 12 тисяч: скільки коштують приватні будинки в західних регіонах

Західні регіони приймають біженців ще з останнього тижня лютого. Однак, якщо до жовтня цікавилися здебільшого квартирами, зараз є попит на приватні будинки, до яких можна підвести автономні системи.

Аналіз порталу ЛУН показав, що у Львові в районі Сихова з бюджетом у 10 тисяч гривень можна знайти будинки на 50 "квадратів" із власною свердловиною, газовим опаленням та каміном.



Який вигляд має будинок за 10 тисяч у Львові / Фото ЛУН

На Закарпатті, що особливо полюбили IT-спеціалісти, у невеличких селах та містечках можна знайти будинку в середньому за 12 тисяч гривень на місяць. Але, за даними ЛУН, вибір в прикордонній області вкрай обмежений через надмірний попит.



Вибір приватних будинків у Закарпатті вкрай обмежений / Фото ЛУН

Третій за популярністю напрямок – Прикарпаття. Орендувати будинок в Івано-Франківську можна за 12 тисяч гривень на місяць. За таку суму можна винайняти будинок площею 80 квадратних метрів із газовим опаленням. У ЛУН зауважують, що це будинок в межах міста, а, значить, з доступом до непоганої інфраструктури.



Будинок в Івано-Франківську за 12 тисяч / Фото ЛУН