Як сьогодні почувається ринок оренди, скільки у середньому коштує затребуване житло та чого очікувати українцям найближчим часом – далі.

Варто знати На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Яке житло обирають українці та як нові пріоритети впливають на ціни

Сьогодні виник попит на будівлі з генераторами та на житло зі стабільним електропостачанням. Здебільшого мовиться про елітне житло та приватні малоповерхові будівлі. Їх обирають під бізнес компанії, яким потрібні тільки комп’ютери та офісна техніка. Такі будинки зараз обходяться компаніям у 2 – 3 тисячі доларів в місяць.

Що стосується багатоповерхівок, то забезпечення їх генераторами потребує безпечного місця та суттєвих витрат пального щодня. Більшість будівель не мають технічного забезпечення, а власники – відповідних фінансових можливостей.

Окрім елітного житла та котеджів, на які виник додатковий попит у зв’язку з війною, змінився орендний попит на старі будівлі. Клієнти звернули увагу на 5-поверхові "хрущовки", де немає проблем з ліфтами.

До того ж у "хрущовках" є вода й опалення, оскільки тут не використовують додаткового насосного обладнання для підйому води, як це робиться в багатоповерхівках. Не потрібна й електроенергія для подачі тепла. А головне — у них, як і в деяких дев’ятиповерхівках, є газ, що дозволяє готувати їжу чи підігрівати воду.

Орендувати квартиру в таких будинках можна за 10 – 12 тисяч гривень на місяць у центрі й на Подолі, а в районах, прилеглих до центру, – за 7 – 8 тисяч гривень на місяць.

Аналогічна ситуація в усіх регіонах країни – і в Одесі, і у Львові, бо дефіцит електроенергії спостерігається у всіх регіонах.

Нагадаємо, згідно з даними порталу Bird, вартість оренди у Києві впала на 10 – 15%. Середні ціни розподілилися таким чином. При цьому українці продовжують орендувати житло із панорамними вікнами на високих поверхах.

На думку аналітиків підвищений попит на квартири з ремонтом, у будинках із газом та генераторами залишиться. А загалом, оренда найближчим часом існуватиме на нинішньому рівні цін.