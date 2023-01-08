Как сегодня чувствует рынок аренды, сколько в среднем стоит востребованное жилье и чего ожидать украинцам в ближайшее время – дальше.

Стоит знать На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера

Какое жилье выбирают украинцы и как новые приоритеты влияют на цены

Сегодня возник спрос на здания с генераторами и жилье со стабильным электроснабжением. В основном говорится об элитном жилье и частные малоэтажные постройки. Их выбирают под бизнес компании, которым требуются только компьютеры и офисная техника. Такие дома сейчас обходятся компаниям в 2 – 3 тысячи долларов в месяц.

Что касается многоэтажек, то обеспечение их генераторами требует безопасного места и значительных расходов топлива каждый день. У большинства зданий нет технического обеспечения, а владельцы – соответствующих финансовых возможностей.

Кроме элитного жилья и коттеджей, на которые возник дополнительный спрос по войне, изменился арендный спрос на старые здания. Клиенты обратили внимание на 5-этажные "хрущевки", где нет проблем с лифтами

К тому же в "хрущевках" есть вода и отопление, поскольку здесь не используют дополнительное насосное оборудование для подъема воды, как это делается в многоэтажках. Не требуется и электроэнергия для подачи тепла. А главное — у них, как и в некоторых девятиэтажках, есть газ, позволяющий готовить еду или подогревать воду.

Арендовать квартиру в таких домах можно за 10 – 12 тысяч гривен в месяц в центре и на Подоле, а в районах, прилегающих к центру, – за 7 – 8 тысяч гривен в месяц.

Аналогичная ситуация во всех регионах страны – и в Одессе и во Львове, потому что дефицит электроэнергии наблюдается во всех регионах.

Напомним, согласно данным портала Bird, стоимость аренды в Киеве упала на 10 – 15%. Средние цены распределились следующим образом. При этом украинские продолжают арендовать жилье с панорамными окнами на высоких этажах.

По мнению аналитиков, повышенный спрос на квартиры с ремонтом, в домах с газом и генераторами останется. В общем, аренда в ближайшее время будет существовать на нынешнем уровне цен.