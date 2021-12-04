Оренда квартир на новорічну ніч: скільки доведеться заплатити в Києві

До Нового 2022 року залишився місяць. Проте експерти зазначають, що тим, хто хоче орендувати квартиру з 31 грудня по 1 січня, варто поквапитися.

Портал "СтройОбзор" промоніторив найпопулярніші сайти з оренди житла та обдзвонив приватників, щоб дізнатися актуальні ціни на подобові квартири у Києві. Розповідаємо про найголовніше.

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Де найдорожче та найдешевше

Як виявилося, район і розташування будинку, в якому здають квартири, лише частково впливає на ціну за оренду в ніч з 31 грудня по 1 січня. Істотна різниця у вартості буде тільки в тому випадку, якщо у ваші плани входить відзначати Новий рік у самому центрі, де традиційно проходять святкування.

Якщо йдеться про зовсім бюджетні варіанти, такі є на лівому березі.

Більшість власників квартир здають житло не на одну ніч. Орендувати квартиру у них можна щонайменше на 2 – 3 дні. А враховуючи те, що цього року 31 грудня випадає на п'ятницю, квартири здають на 31, 1, і 2 число.

Вартість залежить від кількості кімнат та стану ремонту.

Однокімнатку на Троєщині можна орендувати за 800 гривень за добу. Такі ж ціни можна знайти на Позняках, Виноградарі, Борщагівці, Пріорці.

У цих районах є варіанти оренди й за 1500 гривень, але вже двокімнатних. Як показав моніторинг, орендувати двокімнатну квартиру за таку ціну можна і на Подолі, Солом'янці чи Оболоні, але це буде квартира без ремонту.

Від 2 до 4 тисяч гривень коштують двокімнатні квартири на Березняках та в районі Воздвиженки.

Ціни на трикімнатні квартири стартують від 2 тисяч гривень. За таку ціну вдасться орендувати квартири на околиці, приміром на Лісовому масиві. Декілька таких варіантів попалися і на Шулявці.

Найдорожчі варіанти портал зафіксував на вулиці Прорізний. Вартість однокімнатки – 5 тисяч гривень на добу, двокімнатна квартира на вулиці Михайлівській за 16 тисяч гривень та "трійка" на вулиці Великій Житомирській за 25 тисяч гривень.

Водночас ціни на будинок на околиці в середньому сягають 30 тисяч гривень. За додаткові послуги (лазня, критий басейн, зона барбекю) доведеться доплатити.

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Найбільш бюджетною пропозицією, про яку пише портал, виявився будинок площею 80 квадратних метрів біля Харківського масиву за 2 тисячі гривень на добу. Найдорожчий варіант – будинок такою самою площею за 45 гривень на добу знайдено на Солом'янці.

Права та обов'язки

Скільки доведеться заплатити за квартиру у новорічну ніч у Києві / Фото unsplash

Третина квартир, власників яких обдзвонив портал, вже зайняті. Господарі чи представники агентств зазначають, що бронювати їх треба було ще у листопаді. При цьому були й такі, які не були готові назвати ціни та просили зателефонувати у 20-х числах грудня, запевняючи, що вільні квартири ще будуть.

Бронюючи квартиру, готуйтеся, що вас запитають про кількість гостей. Часто компанія понад 10 осіб відмовляють. До однокімнатної пускають не більше шести.

Один із власників уточнив – чи є сертифікати про вакцинацію. Також питають звідки компанія – приїжджі чи кияни. Були випадки, коли уточнювали стать та вік.