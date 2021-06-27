Благодаря спаду активности снижаются и цены на аренду квартир. За сколько можно летом снять жилье в украинской столице – читайте далее.

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Что изменилось летом

Количество сделок в июне – августе может снизиться до 1500. Для сравнения в весенний период спрос достигал 3000 сделок в месяц,

– пояснил директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

В летние месяцы студенты и трудовые мигранты освобождают съемное жилье и число пустых квартир возрастает. Поэтому найти подходящую недвижимость становится проще.

По словам главы отдела аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуарда Бразаса, квартиру следует подыскивать уже с июля. Со второй половины августа в Киеве снова начнется ажиотаж, который скажется и на ценах.

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За сколько можно снять жилье летом в Киеве

По словам директора риелторского объединения "Простор" Юлии Кургановой, на сегодняшний день однокомнатную квартиру в Киеве можно снять по цене от 5 тысяч гривен. Это будет жилье без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе города. К метро придется подъезжать транспортом.

Летом скромную однушку в Киеве можно снять за 5 тысяч гривен / Фото Pixabay

В среднем в конце лета и начале осени аренда квартир в Киеве подорожает на 10 – 15%.

Самые востребованные квартиры в Киеве сдают по 8 – 12 тысяч гривен в месяц.

В центре Киева за однушку придется выложить около 15 тысяч гривен в старом доме и около 18 тысяч гривен в новостройке.