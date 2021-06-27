Попит на квартири у Києві впав удвічі: за скільки можна винайняти житло влітку

Щорічно в літні місяці попит на житло в оренду знижується у всіх містах. Київ – не виняток.

Завдяки спаду активності знижуються й ціни на оренду квартир. За скільки можна влітку винайняти житло в українській столиці – читайте далі.

Цікаво Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

Що змінилося влітку

Кількість угод в червні – серпні може знизитися до 1500. Для порівняння у весняний період попит досягав 3000 операцій на місяць,

– пояснив директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

У літні місяці студенти й трудові мігранти звільняють знімне житло і число порожніх квартир зростає. Тому знайти ідеальну нерухомість стає простіше.

За словами глави відділу аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України Едуарда Бразаса, квартиру слід підшукувати вже з липня. З другої половини серпня у Києві знову почнеться ажіотаж, який вплине на ціни.

Читайте В Україні взялися за застаріле житло: що хочуть змінити

За скільки можна винайняти житло влітку у Києві

За словами директорки рієлторського об'єднання "Простір" Юлії Курганової, на сьогодні однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за ціною від 5 тисяч гривень. Це буде житло без ремонту у старому житловому фонді в спальному районі міста. До метро доведеться під'їжджати транспортом.

Влітку скромну однушку у Києві можна винайняти за 5 тисяч гривень / Фото Pixabay

У середньому наприкінці літа та на початку осені оренда квартир у Києві здорожчає на 10 – 15%.

Найбільш популярні квартири у Києві здають по 8 – 12 тисяч гривень на місяць.

У центрі Києва за однушку доведеться викласти близько 15 тисяч гривень у старому будинку та близько 18 тисяч гривень у новобудові.