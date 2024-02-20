У Києві не найдорожче: які ціни на оренду квартир у найбільших містах України
20 лютого 2024, 14:16Читать новость на русском
Серед п'яти найбільших міст України Київ займає друге місце за вартістю житла. Список очолює Львів, де орендувати квартиру найдорожче.
Після Львова та Києва йде Дніпро, а вже тоді – Одеса та Харків. Про це відомо зі статистики застосунку з орендою житла bird, повідомляє 24 Канал.
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Яка середня вартість оренди квартир у великих містах
- Львів: однокімнатна – 15 200 гривень;
- двокімнатна – 17 100 гривень;
- трикімнатна – 19 000 гривень.
- Київ: однокімнатна – 13 200 гривень;
- двокімнатна – 19 500 гривень;
- трикімнатна – 30 000 гривень.
- Дніпро: однокімнатна – 10 850 гривень;
- двокімнатна – 16 000 гривень;
- трикімнатна – 17 000 гривень.
- Одеса: однокімнатна – 7 500 гривень;
- двокімнатна – 9 000 гривень;
- трикімнатна – 12 000 гривень.
Орендувати однокімнатну квартиру в Одесі недорого / Фото bird
- Харків: однокімнатна – 4 000 гривень;
- двокімнатна – 6 000 гривень;
- трикімнатна – 8 000 гривень.