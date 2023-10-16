Як винайняти житло без ризиків: головні критерії безпечної оренди, про які мають знати всі

Протягом останнього року ринок оренди був дуже активний, та й попит на винаймання житла не зменшується досі. У такому випадку дуже важливо знати, як не натрапити на шахраїв.

На щастя, випадки шахрайських оголошень порідшали та не перевищують 0,02% від усіх активних пропозицій, каже лідерка команди з якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса. Та це не означає, що аферисти не працюють, тож варто знати, як винайняти житло без ризиків. Експертка розповіла про головні критерії безпечної оренди, передає 24 Канал.

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Що потрібно пам'ятати під час оренди житла

Найважливіше – це перевірка документів власника та житла. Документи потрібні для ідентифікації орендодавця та підтвердження його особистих даних й того, що він дійсно має право на житло, яке здає в оренду. Якщо вам відмовляються їх показувати або обіцяють надіслати пізніше – з такими орендарями краще не мати справу.

Перед підписанням договору оренди нерухомості власник має надати:

документ, що підтверджує право власності (це може бути копія договору купівлі-продажу або свідоцтва про право власності);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу власника;

технічний паспорт нерухомості.

Друге у списку важливості: житло необхідно оглянути особисто, щоб переконатись, що фото, відео чи опис, які ви бачили в оголошенні, відповідають дійсності.

По-третє, будьте обережні з передоплатою, особливо з терміновою. Ніколи не сплачуйте оренду до того, як побачите нерухомість особисто і не підпишете договір.

До речі, уважно читайте договір. Він має бути складений відповідно до чинного законодавства та мати всі важливі деталі та умови угоди. Договір має бути зрозумілим для обох сторін. У випадку якщо у вас виникають певні сумніви, краще звернутись до юриста або фахівця з нерухомості.

І наостанок: будьте обережні з надто дешевою орендою. Вигідні пропозиції справді є на ринку нерухомості, але ціни, які пропонують, не значно нижчі за ринкові.