К счастью, случаи мошеннических объявлений поредели и не превышают 0,02% всех активных предложений, говорит лидер команды по качеству контента в OLX Недвижимость Юлия Ковбаса. Но это не значит, что аферисты не работают, поэтому следует знать, как снять жилье без рисков. Эксперт рассказала о главных критериях безопасной аренды, передает 24 Канал.

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Что нужно помнить при аренде жилья

Самое важное – это проверка документов владельца и жилья. Документы необходимы для идентификации арендодателя и подтверждения его личных данных и того, что он действительно имеет право на сдаваемое в аренду жилье. Если вам отказываются их показывать или обещают послать позже – с такими арендаторами лучше не иметь дело.

Перед подписанием договора аренды недвижимости владелец должен предоставить:

документ, подтверждающий право собственности (это может быть копия договора купли-продажи или свидетельства о праве собственности);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность владельца;

технический паспорт недвижимости.

Второе в списке важности: жилье необходимо осмотреть лично, чтобы убедиться, что фото, видео или описание, которые вы видели в объявлении, соответствуют действительности.

В-третьих, будьте осторожны с предоплатой, особенно с срочной. Никогда не платите аренду до того, как увидите недвижимость лично и не подпишите договор.

Кстати говоря, внимательно читайте договор. Он должен быть составлен в соответствии с действующим законодательством и иметь все важнейшие детали и условия соглашения. Договор должен быть понят для обеих сторон. В случае если у вас возникают определенные сомнения, лучше обратиться к юристу или специалисту по недвижимости.

И напоследок: будьте осторожны со слишком дешевой арендой. Выгодные предложения действительно есть на рынке недвижимости, но предлагаемые цены не значительно ниже рыночных.