Скільки коштує оренда житла на День Незалежності: ціни у великих містах України

На День Незалежності у 2021 році українці відпочиватимуть 4 дні поспіль. У цей період ціни на оренду житла традиційно злетять.

Подорожчання переважно торкнеться Києва, Львова, Одеси, а також Карпат. За скільки можна винайняти апартаменти на свята – розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Яке зростання цін очікувати

У святковий період вартість оренди може піднятися у 1,5 – 2 рази й навіть у 2 – 4 рази, якщо йдеться про ліквідні пропозиції. При цьому вибір подобового житла також стане більшим: у Києві – на 30%, в Одесі та Львові – щонайменше на 50%.

За словами експертки, попри це, у Києві вже зайнято понад 45% варіантів, в Одесі – понад 70%. Це також пов'язано зі складнощами виїзду за кордон у зв'язку з пандемією.

Українці активно бронюють житло на свята, не дивлячись на зростання цін / Фото Pixabay

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Які ціни

У Києві та Одесі квартири подобово у святковий період у серпні можуть подорожчати на 70 – 100% у порівнянні зі звичайними днями, у Львові – на 50 – 70%.

Важливо! На свята багато орендарів здають житло терміном від двох ночей.

У центральній частині Києва однокімнатні апартаменти на ніч обійдуться 1,5 – 2 тисячі гривень, в Одесі – 1,3 – 2 тисячі гривень, у Львові – 1,1 – 2 тисячі гривень.

Нагадаємо, на думку фахівців, в Україні ціни на житлову нерухомість досягнуть піку найближчим часом.