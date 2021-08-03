Оренда житла у Києві: як змінилися ціни у 2021 році

У Києві від початку року оренда квартир подорожчала майже на 15%. Найбільше зросли ціни на вторинному ринку нерухомості.

Це пов'язано з кількома чинниками. З якими саме та що буде з цінами далі – розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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Де найбільше зросли ціни

За словами Юрія Піти, малогабаритні квартири старої забудови, які розташовані поблизу станцій метро, подорожчали найбільш відчутно. У Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі ціни зросли майже на 15%.

Експерт пояснив, що вартість формується відповідно по попиту. У порівнянні з минулим роком він зріс на 20 – 25%. Однак до показників 2019 року він ще не дотягується.

На ринку оренди житла ціни формуються через наявний запит громадян. Упродовж 2021 року відбувається повільне підтягування вартості найму до показників кінця 2019 року. Але це стається без якихось відчутних цінових стрибків,

– зазначив Юрій Піта.

Найбільше ціни зросли на оренду малогабаритних квартир поблизу метро / Фото Pixabay

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Що буде з цінами на оренду далі

На думку фахівців, до кінця 2021 року оренда житла у Києві може подорожчати ще на 10 – 15%.

Зростання орендної плати може максимально сягнути ще додаткових 15%. Отже, за підсумками року вартість оренди квартир збільшиться на 25-30% і відповідатиме "доковідним" цінам,

– уточнив Юрій Піта.

У 2020 році під час першого локдауну ціни на оренду житла у Києві знизилися на 25 – 30%, у деяких регіонах – на 50 – 70%. Крім того, багато власників йшли на поступки орендарям, скасовуючи чи знижуючи суму оплати.

У разі якщо буде оголошено новий локдаун, це також вплине на ринок оренди житла у Києві та регіонах: якщо пропозиція на 40 – 50% перевищуватиме попит, ціни можуть знизитися на 20 – 25%.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, скільки коштує подобова оренда квартири у популярних локаціях Києва.