Аналітики порівняли ціни на оренду житла у Львові та Києві: де дешевше

Станом на 31 січня 2023 року оренда однокімнатної квартири у Львові була в середньому у 2 рази дорожчою, аніж у столиці. Суттєва різниця в ціні була зафіксована і на двокімнатні помешкання.

Про це свідчить порівняння даних про ціни на оренду житла у Львові та Києві в додатку bird, повідомляє ЛУН.

Читайте також Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Київ та Львів – найпопулярніші міста для оренди житла

У січні 2023 року Київ і Львів були найпопулярнішими містами за кількістю запитів на оренду житла. Водночас середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові в січні становила 13,5 тисяч гривень, а у Києві – 9 тисяч.



Статистика цін у Львові / Інфографіка bird

Великий розрив і у ціні на двокімнатні квартири. У Києві таке житло можна орендувати за 12 тисяч гривень на місяць, у Львові – за 16 тисяч.

Майже однакові ціни на оренду трикімнатних квартир: 18 тисяч гривень у Києві та 19 тисяч гривень у Львові.

Середня вартість оренди у Києві / Інфографіка bird

Як коментують ситуацію на місцевих ринках житла експерти

Фахівець з підбору нерухомості у Львові Володимир Глущак розповів, що зацікавленість місцевими квартирами досі є, але не масова. Попит все ще низький, якщо порівнювати його із "нормальним" інтересом до житла до повномасштабного вторгнення. До того ж серія ударів по об'єктах інфраструктури Львова стала фактором, який змушує потенційних орендарів рухатися в інші регіони.

Не треба забувати, що у Львові також може бути небезпечно. У мене були клієнти з Києва, які вже сюди їхали, і я мав від них завдаток на квартиру. Але одного дня по Львову також прилетіло. Вони перетелефонували, сказали, що поїдуть в менші містечка – Ужгород або Чернівці,

– зазначив Глущак.

Тим часом, за словами голови комітету інформаційно-технічного забезпечення у Спілці фахівців із нерухомого майна Києва Олександра Бойка, у столиці середня вартість оренди просіла. І це не пов'язано із попитом. Головний фактор, який досі впливає на цінотворення – неспокійна ситуація в країні та періодичні обстріли столиці. Більшість людей у Києві тимчасово, відповідно – шукають найдешевші варіанти квартир, які пропонуються в найм.