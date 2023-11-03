Чи змінюються вимоги українців щодо оренди житла через можливі блекаути

Можливі вимкнення світла через російські атаки змушують українців готувати власні домівки на час блекаутів. А можливо, в людей загалом змінюються вимоги щодо пошуку орендованого житла.

Експерти OLX Нерухомість провели опитування серед користувачів платформи щодо того, чи змінилися в них критерії пошуку житла через ймовірну загрозу блекаутів. 24 Канал розповідає про результати.

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Блекаути можливі – це впливає на вибір житла

Головне питання полягає в тому, чи змінились вимоги українців до орендованого житла через ймовірну загрозу повторення блекаутів. Відповіді користувачів розділились майже порівну. 38% опитаних відповіли, що вимоги змінились і наразі вони шукають житло, в якому буде комфортніше під час відключення світла. 39% користувачі відповіли, що вимоги щодо орендованого житла залишились незмінні.

Як можливі блекаути впливають на вибір житла для оренди / Фото OLX

Найважливішим критерієм під час пошуку житла залишається його вартість – за це проголосували 83% респондентів. Ще до важливих критеріїв українці віднесли: стан квартири чи ремонту, наявність необхідної техніки (56%), район міста (50%), поверх на якому розташоване житло (44%) та розвиненість інфраструктури (39%).

Через можливі блекаути важливими є такі критерії: наявність газової плити у квартирі та опалення (38%), відстань до найближчого сховища (20%), наявність у квартирі чи будинку кімнати з “правилом двох стін” (26%), можливість використання у житлі генератора (15%).

Окрім того, 36% опитаних розглядають варіант оренди житла за містом як безпечніший та комфортніший. Ще 29% респондентів зазначили, що допускають можливість оренди нового житла на період найближчих 4 – 6 місяців.

Опитування провели серед користувачів платформи OLX Україна в жовтні 2023. Кількість респондентів – 751 особа.