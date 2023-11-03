Эксперты OLX Недвижимость провели опрос среди пользователей платформы относительно того, изменились ли у них критерии поиска жилья из-за вероятной угрозы блэкаутов. 24 Канал рассказывает о результатах.

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Блэкауты возможны – это влияет на выбор жилья

Главный вопрос заключается в том, изменились ли требования украинцев к арендованному жилью из-за вероятной угрозы повторения блэкаутов. Ответы пользователей разделились почти поровну. 38% опрошенных ответили, что требования изменились и сейчас они ищут жилье, в котором будет более комфортно при отключении света. 39% пользователи ответили, что требования арендованного жилья остались неизменными.

Как возможны блэкауты влияют на выбор жилья для аренды / Фото OLX.

Важнейшим критерием при поиске жилья остается его стоимость – за это проголосовали 83% респондентов. Еще к важным критериям украинцы отнесли состояние квартиры или ремонта, наличие необходимой техники (56%), район города (50%), этаж на котором расположено жилье (44%) и развитость инфраструктуры (39%).

Из-за возможных блэкаутов важны следующие критерии: наличие газовой плиты в квартире и отопления (38%), расстояние до ближайшего хранилища (20%), наличие в квартире или доме комнаты с "правилом двух стен" (26%), возможность использования в жилище генератора (15 %).

Кроме того, 36% опрошенных рассматривают вариант аренды жилья за городом как более безопасный и комфортный. Еще 29% респондентов отметили, что допускают возможность аренды нового жилья на период ближайших 4 – 6 месяцев.

Обратите внимание! Опрос провели среди пользователей платформы OLX Украина в октябре 2023 года. Количество респондентов – 751 человек.