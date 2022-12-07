Вартість просіла у 2 рази: в яких регіонах України найдешевша оренда житла

Середні ціни на оренду житла у Київській області обвалилися майже у 2 рази. При цьому ціни на зйомне житло просіли по усій країні, за винятком одного регіону.

Про це свідчать дані аналітиків DOM.RIA. Окрім того, за їхніми даними, зменшилася також кількість пропозицій на ринку. Яка ситуація із орендою зараз – далі.

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В яких містах України найбільше просіла вартість оренди

Як зазначають аналітики, у Київській області однокімнатну квартиру у листопаді можна було орендувати в середньому за 7 515 гривень, що на 46,6% менше, ніж у жовтні. У Києві ціни впали на 16,7% – до 19 772 гривень.

Суттєве падіння ціни також зафіксоване у Волинській та Полтавській областях, де орендувати однокімнатне житло пропонують за 6 690 та 10 492 гривні відповідно.

При цьому найнижча вартість оренди станом на кінець листопада фіксується у Чернігівській області – 2 411 гривень, що на 33,8% менше, ніж у жовтні.

Не дуже відстають Сумська та Миколаївська області з цінником в 3 372 та 3 709 гривень відповідно. Вартість оренди залишається низькою також у звільненому Херсоні – 3 871 гривня в місяць.



За скільки можна орендувати однокімнатну квартиру у різних регіонах України / Інфографіка DOM.RIA

Зростання середніх цін на оренду зафіксовано лише у Житомирській області – до 6 451 гривні за однокімнатну квартиру.

Що відбувається із пропозицією

Кількість пропозицій також суттєво скоротилася. Наприклад, в Івано-Франківській області стало на 37,9% оголошень менше, ніж у літній період. У Волинській області ринок упав на 51%, а на Херсонщині – на 78%.

Водночас зростання кількості варіантів для довгострокової оренди спостерігається у Кіровоградській, Полтавській, Донецькій областях та загалом на сході та частково в центрі країни. Проте у Києві кількість вільних квартир скоротилася майже на 11%, в області – на 30%.



Як змінилися кількість пропозицій на ринку оренди України / Інфографіка DOM.RIA