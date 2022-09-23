Дослідження показало, що 35,4% запитів до агентів з нерухомості у липні та серпні 2022 року стосувалися двокімнатних квартир. А частка британців, які шукали трикімнатне житло скоротилася з 15,9% до 12,1%.

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Орендарі намагаються зекономити на комунальних послугах

Дослідження з'явилося на тлі критики житлового сектора Британії. Через різке зростання орендної плати все більше орендарів наражаються на ризик залишитися бездомними. Виконавчий директор Zoopla Річард Доннелл зазначив, що оренда плата продовжує зростати навіть попри попередні ознаки стабілізації.

Орендатори шукають менші за розміром будинки з кращим співвідношенням ціни та якості, націлюючися на зменшення витрат на комунальні послуги,

– підкреслив він.

У дослідженні йдеться, що впродовж липня та серпня кількість об'єктів нерухомості, що здаються в оренду, була на 46% нижчою, ніж за попередні 5 років. А кількість запитів більш ніж у 2 рази перевищувала п'ятирічні показники.

За даними Zoopla, цей дисбаланс допоміг збільшити у липні ставку орендної плати до 12,3% річних. Відповідний показник у 2021 році становив лише 2%.

Британія зіткнулася з кризою на ринку оренди житла

Доннелл вважає, що країні потрібно більше нових будинків, оскільки британський ринок оренди перестав зростати з 2016 року.

Компанія Zoopla заявила, що у середньому орендна плата за нерухомість зросла за рік на 115 фунтів стерлінгів. Й щоб винаймати житло доводиться віддавати 34,4% від місячного прибутку орендаря.

Зростання було особливо різким у найбільших містах. За рік орендна плата у Лондоні зросла на 17,8%, у Манчестері – на 15,5%, у Глазго – на 14,4%. Найповільніше дорожчає житло на північному сході Англії – на 7,6% за рік.