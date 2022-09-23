Исследование показало, что 35,4% запросов к агентам недвижимости в июле и августе 2022 года касались двухкомнатных квартир. А доля искавших трехкомнатное жилье британцев сократилась с 15,9% до 12,1%.

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Арендаторы пытаются сэкономить на коммунальных услугах

Исследование появилось на фоне критики жилищного сектора Британии. Из-за резкого роста арендной платы все больше арендаторов подвергаются риску остаться бездомными. Исполнительный директор Zoopla Ричард Доннелл отметил, что аренда платы продолжает расти даже несмотря на предыдущие признаки стабилизации.

Арендаторы ищут меньшие по размеру дома с лучшим соотношением цены и качества, нацеливаясь на уменьшение расходов на коммунальные услуги,

– подчеркнул он.

В исследовании говорится, что в течение июля и августа количество сдаваемых в аренду объектов недвижимости было на 46% ниже, чем за предыдущие 5 лет. Количество запросов более чем в 2 раза превышало пятилетние показатели.

По данным Zoopla, этот дисбаланс помог увеличить в июле ставку арендной платы до 12,3% годовых. Соответствующий показатель в 2021 году составил всего 2%.

Британия столкнулась с кризисом на рынке аренды жилья

Доннелл считает, что стране нужно больше новых домов, поскольку британский рынок аренды перестал расти с 2016 года.

Компания Zoopla заявила, что в среднем арендная плата за недвижимость выросла за год на 115 фунтов стерлингов. И чтобы снять жилье, приходится отдавать 34,4% от месячной прибыли арендатора.

Рост был особенно резким в крупнейших городах. За год арендная плата в Лондоне выросла на 17,8%, в Манчестере – на 15,5%, в Глазго – на 14,4%. Медленнее всего дорожает жилье на северо-востоке Англии – на 7,6% в год.