Оренда житла за 1 євро: на Сардинії анонсували нову програму

У містечку Оллолаї, розташованому в провінції Нуоро, яка належить до центрального району Сардинії, пропонують нову програму отримання бюджетного житла. Цього разу нерухомість здають в оренду.

Рекордно низька орендна ставка пояснюється віддаленістю регіону від морського узбережжя. Туризм тут не особливо розвинутий, проте міська влада не залишає спроб залучити нових мешканців.

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Оренда будинків за 1 євро: що відомо

Для залучення нових мешканців влада Сардинії виділила 30 будинків та 20 комерційних приміщень. Усі вони здаватимуться в оренду за символічною ціною – 1 євро.

Долучитись до програми може будь-хто – італійці та іноземці. Для цього необхідно:

довести свою готовність до проживання у містечку,

продемонструвати план реставрації дому (якщо є потреба),

презентувати план розвитку локального бізнесу та/або плани на життя у цьому місці.

Ті, хто погодиться на умови, сплачуватимуть 1 євро оренди протягом 5 років, потім ставка зросте до ринкових 250 євро.

На Сардинії пропонують орендувати житло за 1 євро на місяць / Фото Unsplash

Учасникам програми передбачені пільги у влаштуванні дітей у навчальні заклади, безплатні підручники, внески на шкільний транспорт, розважальні та освітні семінари. Що відомо про продаж будинків по 1 євро в Італії Після приєднання до розпродажу житла безліч муніципалітетів змогли покращити демографічні та економічні показники.

Деякі комуни підвищили ставку до 2 євро.

Також стало відомо, що все більше іноземців готові купити дорожчі будинки, щоб уникнути тривалих ремонтів.