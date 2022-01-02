Рекордно низкая арендная ставка объясняется удаленностью региона от морского побережья. Туризм здесь не особенно развит, однако городские власти не оставляют попыток привлечь новых жителей.

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Аренда домов за 1 евро: что известно

Для привлечения новых жителей власти Сардинии выделили 30 домов и 20 коммерческих помещений. Все они будут сдаваться в аренду по символической цене – 1 евро.

Присоединиться к программе может любой – итальянцы и иностранцы. Для этого необходимо:

доказать свою готовность к проживанию в городке,

продемонстрировать план реставрации дома (если есть необходимость),

презентовать план развития локального бизнеса и/или планы жизни в этом месте.

Те, кто согласится на условия, будут платить 1 евро аренды в течение 5 лет, затем ставка вырастет до рыночных 250 евро.



На Сардинии предлагают арендовать жилье за ​​1 евро в месяц / Фото Unsplash

Участникам программы предусмотрены льготы по устройству детей в учебные заведения, бесплатные учебники, взносы на школьный транспорт, развлекательные и образовательные семинары.

Что известно о продаже домов по 1 евро в Италии:

После присоединения к распродаже жилья множество муниципалитетов смогли улучшить демографические и экономические показатели.

Некоторые коммуны повысили ставку до 2 евро.

Также стало известно, что все больше иностранцев готовы купить более дорогие дома, чтобы избежать длительных ремонтов.

Напомним, ранее мы рассказывали об опыте тех, кто воспользовался заманчивым предложением и стал владельцем дешевого жилья в Италии.