Адвокатка Марія Левченко каже, що насправді хвилюватися не треба. Якщо у власників є всі правильно оформлені документи на житло, то орендарі аж ніяк не зможуть відсудити його.

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Для орендарів слід встановити чіткі правила

Адвокатка радить власникам укладати детальні договори оренди, щоб чітко встановити правила проживання, види відповідальності за їхнє порушення, штрафні санкції тощо. У такий спосіб власники будуть впливати на орендарів, і це допоможе уникнути будь-яких можливих проблем.

Окрім того, важливо з самого початку дізнатися більше про тих, кому ви будете здавати квартиру. Варто перевірити їхні документи й фінансовий стан, а також узгодити, скільки саме мешканців буде жити у квартирі. Також варто взяти додатковий номер орендарів, можливо, когось із їхніх близьких, на випадок, якщо квартиранти не виходитимуть на зв'язок.

Щоб полегшити цей процес, варто скористатися послугами рієлтора. Він допоможе правильно укласти договір, що додатково захистить права власників. А ще корисно перед здаванням квартири порадитися з юристом.

Оренда стала популярнішою за купівлю: так чи ні

Молодь в Україні все частіше обирає довгострокову оренду, відкладаючи купівлю власного житла. На думку експертів, усе змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Люди відчувають нестабільність і "невизначеність майбутнього", а відтак хочуть уникнути зайвих клопотів, як-от виплата кредитів чи планування і ремонт житла.

І хоч попит на оренду зростає, 55% молоді зазначили, що найближчим часом все ж обрали б купівлю власного житла з необхідністю робити ремонт. Проте відсоток тих, хто обере оренду однаково дуже високий – аж 45%. Цей вибір молоді люди аргументували так, що їм не доведеться багато заощаджувати, і водночас вони будуть жити у кращих умовах.