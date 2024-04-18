Адвокат Мария Левченко говорит, что на самом деле волноваться не надо. Если у владельцев есть все правильно оформленные документы на жилье, то арендаторы отнюдь не смогут отсудить его.

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Для арендаторов следует установить четкие правила

Адвокат советует владельцам заключать детальные договоры аренды, чтобы четко установить правила проживания, виды ответственности за их нарушение, штрафные санкции и тому подобное. Таким образом владельцы будут влиять на арендаторов, и это поможет избежать любых возможных проблем.

Кроме того, важно с самого начала узнать больше о тех, кому вы будете сдавать квартиру. Стоит проверить их документы и финансовое состояние, а также согласовать, сколько именно жильцов будет жить в квартире. Также стоит взять дополнительный номер арендаторов, возможно, кого-то из их близких, на случай, если квартиранты не будут выходить на связь.

Чтобы облегчить этот процесс, стоит воспользоваться услугами риэлтора. Он поможет правильно заключить договор, что дополнительно защитит права владельцев. А еще полезно перед сдачей квартиры посоветоваться с юристом.

Аренда стала популярнее покупки: да или нет

Молодежь в Украине все чаще выбирает долгосрочную аренду, откладывая покупку собственного жилья. По мнению экспертов, все изменилось с началом полномасштабного вторжения. Люди чувствуют нестабильность и "неопределенность будущего", а затем хотят избежать лишних хлопот, например выплата кредитов или планирование и ремонт жилья.

И хотя спрос на аренду растет, 55% молодежи отметили, что в ближайшее время все же выбрали бы покупку собственного жилья с необходимостью делать ремонт. Однако процент тех, кто выберет аренду все равно очень высокий – аж 45%. Этот выбор молодые люди аргументировали так, что им не придется много экономить, и одновременно они будут жить в лучших условиях.