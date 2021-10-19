Розповідаємо наскільки зросла оренда, а також скільки доведеться заплатити за квартири різної площі. Детальніше – у матеріалі.

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Згідно з даними "Будпорталу", ціни не лише повернулися до докризових, а подекуди навіть перевищили їх. Відтак спровокований локдауном спад, зупинився у 2021 році. Як стверджують аналітики, новий цикл зростання викликаний початком ділового сезону та поверненням до офлайн-навчання студентів, які винаймають житло у великих містах.

Ріст цін на орендоване житло: скільки доведеться платити

Ринок довгострокової оренди житлової нерухомості вийшов з коронакризи. Про це свідчить зростання апетиту з боку орендодавців.

За даними порталу оголошень, за січень – вересень 2021 року середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві зросла на 8% до 426 доларів (11,3 тисячі гривень), двокімнатної – на 16% до 552 доларів (14,67 тисячі гривень).

Як розподілився попит в залежності від площі

Однокімнатні квартири

Ринок довгострокової оренди житлової нерухомості вийшов з коронакризи / Фото "Економічна правда"

Однокімнатні квартири найбільш популярні і серед орендодавців (47% пропозиції), і серед орендарів (45% попиту). Ціни на них коливаються від 392 доларів (10,4 тисячі гривень) у січні до максимальних 453 доларів (12 тисячі гривень) у травні.

В останні 5 місяців середня вартість оренди однокімнатних квартир вища, ніж протягом аналогічного періоду 2020 року.

Загалом, середні ціни на оренду однокімнатної квартири у Києві станом на осінь 2021 року перевищують ті, які були в докризовому 2019 році. Винятки – січень, липень та вересень.

Двокімнатні квартири

Ринок довгострокової оренди житлової нерухомості вийшов з коронакризи / Фото "Економічна правда"

Житло більшої площі є менш популярним. Проте ціни на нього у 2021 році зростають 4 місяці поспіль. З червня по вересень середній цінник піднявся на 8%. Власники такої нерухомості хотіли за неї 552 доларів (14,67 тисячі гривень).