Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла у 6 разів – до 1 177 оголошень. Будинки зі свердловиною протягом листопада пропонували у 3 034 оголошеннях, ще у 441 пропозиції було вказано, що помешкання має власний підвал.
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При цьому, за даними аналітиків, оголошень про оренду житла стало менше на 12%, якщо порівнювати із початком осені.
Попит на житло із генераторами стрімко росте
Середня вартість оренди будинку (площа 50 квадратних метрів) за місяць:
|Область
|З генератором
|З підвалом
|Зі свердловиною
|Київська
|80 450
|55 200
|45 000
|Закарпатська
|26 000
|58 560
|18 280
|Дніпропетровська
|35 950
|45 000
|14 000
|Одеська
|43 880
|29 260
|8 000
|Львівська
|25 000
|27 500
|23 700
|Івано-Франківська
|32 910
|21 940
|20 480
А трійкою найпопулярніших регіонів за відгуками на один заміський будинок стали Закарпатська, Чернігівська та Івано-Франківська області.