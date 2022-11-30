За скільки можна орендувати будинок з генератором у різних областях України

За даними "OLX.Нерухомість", планові відключення електроенергії по Україні призвели до збільшення кількості оголошень про оренду будинків з генераторами.

Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла у 6 разів – до 1 177 оголошень. Будинки зі свердловиною протягом листопада пропонували у 3 034 оголошеннях, ще у 441 пропозиції було вказано, що помешкання має власний підвал.

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При цьому, за даними аналітиків, оголошень про оренду житла стало менше на 12%, якщо порівнювати із початком осені.

Попит на житло із генераторами стрімко росте

За майже 3 місяці попит на будинки з генераторами збільшився в 4 рази (з трьох до десяти потенційних орендарів на одне оголошення). У жовтні був найбільший попит на оренду будинків із власною свердловиною та підвалом – дев’ять та десять орендарів на один будинок.

Середня вартість оренди будинку (площа 50 квадратних метрів) за місяць:

Область З генератором З підвалом Зі свердловиною Київська 80 450 55 200 45 000 Закарпатська 26 000 58 560 18 280 Дніпропетровська 35 950 45 000 14 000 Одеська 43 880 29 260 8 000 Львівська 25 000 27 500 23 700 Івано-Франківська 32 910 21 940 20 480

Найбільший вибір помешкання з вересня до листопада стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

А трійкою найпопулярніших регіонів за відгуками на один заміський будинок стали Закарпатська, Чернігівська та Івано-Франківська області.