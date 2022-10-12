Паралельно змінювалися вимоги до житла. На зміну престижним раніше центральним регіонам, прийшли західні містечка. А розташування будинку поблизу стратегічно важливих об'єктів стало значним мінусом.

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Переміщення на захід та заселення селищ

Як зазначають аналітики, житло у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові було найбільш затребуваним по Україні. Це стосувалося як купівлі, так і оренди нерухомості. Однак з початком повномасштабної війни ця тенденція кардинально змінилася. У пошуку нерухомості українці змістили увагу на західні регіони.

У Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та Вінниці ожив попит на квартири й будинки. А приватні садиби в українських селах, де раніше облаштовували дачі, отримали абсолютно непрогнозовану затребуваність для довготривалого проживання.

Також приватні будинки можна оснащувати альтернативними джерелами енергії, опалення та води. Власники можуть встановити сонячні панелі, а також мають доступ до дрів та колодязів.

Наявність підвалів або укриття

Окрім відносно безпечного розташування, українці звертають увагу на місця, де можна сховатися від повітряної загрози.

У будинках старого житлового фонду клієнти придивляються до підвалів. Перевагу віддають сухим та чистим сховищам, які мають 2 виходи. Якщо ж покупці чи орендарі приглядаються до новобудов, важливим параметром є наявність підземного паркінгу.

Розташування військових і стратегічних об’єктів неподалік

Військові частини, заводи, електростанції, аеропорти, залізничні вузли стали на час війни потенційними об’єктами ворожих обстрілів. Тому оренда чи купівля нерухомості поблизу таких структур відлякують потенційних клієнтів.

Низька забудова і поверховість

Високі забудови, особливо квартири на останніх поверхах, поки що клієнти схильні розглядати як житло підвищеного ризику. Натомість приватні садиби і низькі поверхи багатоквартирних будинків – більш безпечним помешканням.

Пристосованість до інклюзії

Обираючи житло, клієнти дедалі частіше звертають увагу на наявність у будинку пандусів – зовнішніх і внутрішніх.

Безбар’єрний доступ до помешкання, закріплений в Україні на законодавчому рівні, зокрема важливий для людей, які постраждали внаслідок війни.