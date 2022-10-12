Параллельно изменялись требования к жилью ї. На смену престижным ранее центральным регионам, пришли западные города. А расположение дома вблизи стратегически важных объектов явилось значительным минусом.

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Перемещение на запад и заселение поселков

Как отмечают аналитики, жилье в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове было самым востребованным по Украине. Это касалось как покупки, так и аренды недвижимости. Однако с началом полномасштабной войны эта тенденция кардинально поменялась. В поиске недвижимости украинцы сместили внимание на западные регионы.

Во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и Виннице ожил спрос на квартиры и дома. А частные дома в украинских селах, где раньше обустраивали дачи, получили совершенно непрогнозируемую востребованность для долговременного проживания.

Также частные дома можно оснащать альтернативными источниками энергии, отопления и воды. Владельцы могут установить солнечные панели, а также доступ к дровам и колодцам.

Наличие подвалов или укрытия

Кроме относительно безопасного расположения, украинцы обращают внимание на места, где можно укрыться от воздушной угрозы.

В домах старого жилищного фонда клиенты присматриваются к подвалам. Предпочтение отдают сухим и чистым хранилищам, имеющим 2 выхода. Если покупатели или арендаторы присматриваются к новостройкам, важным параметром является наличие подземного паркинга.

Расположение военных и стратегических объектов неподалеку

Военные части, заводы, электростанции, аэропорты, железнодорожные узлы стали во время войны потенциальными объектами вражеских обстрелов. Поэтому аренда или покупка недвижимости вблизи таких структур отпугивают потенциальных клиентов.

Низкая застройка и этажность

Высокие застройки, особенно квартиры на последних этажах, пока клиенты рассматривают как жилье повышенного риска. Частные усадьбы и нижние этажи многоквартирных домов – более безопасным жильем.

Приспособленность к инклюзии

Выбирая жилье, клиенты все чаще обращают внимание на наличие в доме пандусов – внешних и внутренних.

Безбарьерный доступ к квартире, закрепленный в Украине на законодательном уровне, в частности важен для людей, пострадавших во время войны.