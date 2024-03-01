Взимку 2023 року однокімнатну квартиру в українській столиці можна було орендувати за 8 тисяч гривень на місяць. За рік ціна зросла приблизно на 4 тисячі гривень. Наразі вона становить 12 тисяч.

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Яка ситуація з житлом у різних районах Києва

Окрім того, вартість житла наразі дуже відрізняється залежно від району. Наприклад, у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна орендувати приблизно за 7 тисяч гривень. Тим часом у Святошинському ціна зросла до 9 тисяч гривень. Найдорожчим для орендування залишається Печерський район. Там середня вартість оренди однокімнатної квартири становить понад 26 тисяч гривень.

Також дуже суттєво впливає на різницю у вартості те, у якому будинку людина хоче орендувати помешкання. В елітному ЖК квартира коштуватиме набагато дорожче, аніж "одиничка" у старому будинку.

До слова, у тому ж Печерському районі найдешевшу квартиру можна знайти за 14 тисяч у місяць. Мовиться про стандартну багатоповерхівку на вулиці Велика Васильківська. Квартиру здають в оренду без ремонту, нових меблів та побутової техніки.

Тим часом квартира з аналогічною площею та дизайнерським ремонтом у Новопечерських Липках коштуватиме понад 70 тисяч гривень на місяць.