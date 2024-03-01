Зимой 2023 года однокомнатную квартиру в украинской столице можно было арендовать за 8 тысяч гривен в месяц. За год цена выросла примерно на 4 тысячи гривен. Сейчас она составляет 12 тысяч.

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Какова ситуация с жильем в разных районах Киева

Кроме того, стоимость жилья сейчас очень отличается в зависимости от района. Например, в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно арендовать примерно за 7 тысяч гривен. Между тем в Святошинском цена выросла до 9 тысяч гривен. Самым дорогим для аренды остается Печерский район. Там средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет более 26 тысяч гривен.

Также очень существенно влияет на разницу в стоимости то, в каком доме человек хочет арендовать жилье. В элитном ЖК квартира будет стоить гораздо дороже, чем "единичка" в старом доме.

К слову, в том же Печерском районе самую дешевую квартиру можно найти за 14 тысяч в месяц. Речь идет о стандартной многоэтажке на улице Большая Васильковская. Квартиру сдают в аренду без ремонта, новой мебели и бытовой техники.

Между тем квартира с аналогичной площадью и дизайнерским ремонтом в Новопечерских Липках будет стоить более 70 тысяч гривен в месяц.