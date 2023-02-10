Такі дані наводить Dom.Ria. Згідно із аналітикою порталу, змінилися не лише побажання українців, але й ціни.

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Як змінилися ціни

У січні 2023 року в порівнянні з груднем 2022 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві зросла на 12,8% та становить 15 576 гривень. Якщо порівнювати із січнем 2022 року, падіння вартості становить майже 11%.

Серед наявних пропозицій, найнижча середня вартість на оренду однокімнатної квартири зафіксована на Херсонщині – 1 900 гривень, що на 36,7% менше, ніж у грудні 2022 року та майже на 61%, ніж у січні 2022 року.

Як змінився ринок оренди житла у січні / Інфографіка Dom.Ria

Квартири з індивідуальним опаленням: відсоток по ринку

Якщо розглядати пропозиції оренди з індивідуальним газовим опаленням у столиці, то таких варіантів 3%, у той час в Київській області (без врахування Києва) – 36,4%.

Найвищий показник із пропозиціями оренди квартири з індивідуальним газовим опаленням в:

Івано-Франківській – 74%,

Львівській – 60,8%,

Тернопільській області – 57,7%.

Попит на оренду житла із індивідуальним типом опалення (газове та електричне) у січні в порівнянні до грудня минулого року суттєво зріс. У Києві на 92% більше розглядають пропозиції із індивідуальним опаленням, а на Львівщині – більше на 111%.