Такие данные приводит Dom.Ria. Согласно аналитике портала, изменились не только пожелания украинцев, но цены.

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Как изменились цены

В январе 2023 по сравнению с декабрем 2022 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 12,8% и составляет 15 576 гривен. Если сравнивать с январем 2022 года, падение стоимости составляет почти 11%.

Среди имеющихся предложений самая низкая средняя стоимость на аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в Херсонской области – 1 900 гривен, что на 36,7% меньше, чем в декабре 2022 года и почти на 61%, чем в январе 2022 года.

Как изменился рынок аренды жилья в январе / Инфографика Dom.Ria

Квартиры с индивидуальным отоплением: процент по рынку

Если рассматривать предложения аренды с индивидуальным газовым отоплением в столице, то таких вариантов 3%, тогда в Киевской области (без учета Киева) – 36,4%.

Высокий показатель с предложениями аренды квартиры с индивидуальным газовым отоплением в:

Ивано-Франковской – 74%,

Львовской – 60,8%,

Тернопольской области – 57,7%.

Спрос на аренду жилья с индивидуальным типом отопления (газовое и электрическое) в январе по сравнению с декабрем прошлого года существенно вырос. В Киеве на 92% больше рассматривают предложения по индивидуальному отоплению, а на Львовщине – больше на 111%.