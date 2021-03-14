Облаштування і оформлення маленької квартири – процес не такий простий, яким здається на перший погляд. Адже потрібно не тільки вмістити все необхідне, але і візуально розширити простір.

Що потрібно врахувати при ремонті компактної квартири, щоб зробити її максимально комфортною, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Наш спадок від радянських часів – це маленькі квартири з крихітними кухнями, низькими стелями і іншими принадами радянської ідеології. Час змінився, звичаї теж, тому ловимо добірку рад,

– зазначила Пашковська.

Що врахувати при підборі квартири

1. Скандинавський стиль

За словами дизайнерки інтер'єру, скандинавський стиль має на увазі наявність у квартирі тільки найнеобхідніших предметів, адже чим менше елементів – тим більше приміщення. Ще одна перевага такого оформлення – білий колір. Він дозволить розширити простір. ⠀

Білий колір візуально збільшує простір​ / Фото pinterest

2. Яскраві акценти

Анна Пашковська пояснила, що яскрава стіна відверне увагу від скромних габаритів житла. Крім того, це стильно, модно і молодіжно.

Яскравий акцент дозволить зробити інтер'єр стильним / Фото pinterest

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3. Відкрите лофт-планування

За словами Пашковської, це рішення як не можна краще підходить для маленьких габаритів. Однак вона порекомендувала бути акуратнішими з цеглою, оскільки неправильний малюнок зменшить стіну. Тому рекомендується вибирати однотонну цеглу.

Відкрите лофт-планування зробить приміщення просторим​ / Фото pinterest

4. Білий інтер'єр з лофт-об'єктами

Поєднати класику і лофт у маленькій квартирі можна. Створіть базу за допомогою світлих оздоблювальних матеріалів, використовуйте меблі з каретною стяжкою і розбавте все це світильниками і декором в індустріальному стилі,

– порекомендувала ще один прийом Анна Пашковська.

Міксуйте класику і лофт у маленькій квартирі​ / Фото pinterest