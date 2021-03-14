Як оформити крихітну квартирку: 4 кроки від профі
Облаштування і оформлення маленької квартири – процес не такий простий, яким здається на перший погляд. Адже потрібно не тільки вмістити все необхідне, але і візуально розширити простір.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Що потрібно врахувати при ремонті компактної квартири, щоб зробити її максимально комфортною, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Наш спадок від радянських часів – це маленькі квартири з крихітними кухнями, низькими стелями і іншими принадами радянської ідеології. Час змінився, звичаї теж, тому ловимо добірку рад,
– зазначила Пашковська.
Що врахувати при підборі квартири
1. Скандинавський стиль
За словами дизайнерки інтер'єру, скандинавський стиль має на увазі наявність у квартирі тільки найнеобхідніших предметів, адже чим менше елементів – тим більше приміщення. Ще одна перевага такого оформлення – білий колір. Він дозволить розширити простір. ⠀
Білий колір візуально збільшує простір / Фото pinterest
2. Яскраві акценти
Анна Пашковська пояснила, що яскрава стіна відверне увагу від скромних габаритів житла. Крім того, це стильно, модно і молодіжно.
Яскравий акцент дозволить зробити інтер'єр стильним / Фото pinterest
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3. Відкрите лофт-планування
За словами Пашковської, це рішення як не можна краще підходить для маленьких габаритів. Однак вона порекомендувала бути акуратнішими з цеглою, оскільки неправильний малюнок зменшить стіну. Тому рекомендується вибирати однотонну цеглу.
Відкрите лофт-планування зробить приміщення просторим / Фото pinterest
4. Білий інтер'єр з лофт-об'єктами
Поєднати класику і лофт у маленькій квартирі можна. Створіть базу за допомогою світлих оздоблювальних матеріалів, використовуйте меблі з каретною стяжкою і розбавте все це світильниками і декором в індустріальному стилі,
– порекомендувала ще один прийом Анна Пашковська.
Міксуйте класику і лофт у маленькій квартирі / Фото pinterest
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