Основные ошибки в маленьких квартирах: ТОП-5 от дизайнера интерьера
Оформление небольших квартир требует немалых усилий и особого внимания. Важно не только вместить все необходимо, но и сделать помещение удобным и комфортным для проживания.
Источник:Инстаграм Ксении Коваль
Какие ошибки могут испортить маленькую квартиру – рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.
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Большой дом или квартира априори не значит лучше. Небольшие площади обустроенные "с умом" имеют свои преимущества. Важно избегать ошибок, которые часто делают люди, организуя пространство в маленьких домах,
– отметила Коваль.
Какие ошибки случаются в маленьких квартирах
1. Освещение
В маленьких комнатах особенно важно продумать хорошее освещение. Если окна небольшие и естественного света недостаточно, необходимо также сделать дополнительный свет.
2. Стены
По словам Коваль, "голые" стены в небольших помещениях – это роскошь". Однако она призвала использовать стены не только для декора, но и для хранения. Полки, стеллажи и пр. помогут организовать пространство, не занимая его на полу.
В небольших комнатах нужно грамотно использовать каждый сантиметр / Фото pinterest
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3. Мебель
Не рекомендуется использовать в компактной комнате маленькую мебель. Дизайнер интерьера пояснила, что миниатюрные размеры не закроют всех потребностей владельцев, поэтому нужно с умом выбирать все предметы.
4. Захламленность
В небольших помещениях не должно быть ничего лишнего. Все ненужные вещи нужно выбросить – так пространство будет казаться большим и свободным.
Избегайте ненужных вещей в интерьере / Фото pinterest
5. Цвет
Белый цвет правда расширяет пространство, но для маленьких комнат – это не единственный вариант. Вы можете остановиться на нейтральных оттенках, выбрать комбинацию теплых и темных цветов, что сделает комнату глубже и уютнее,
– резюмировала Ксения Коваль.
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