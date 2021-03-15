Оформление небольших квартир требует немалых усилий и особого внимания. Важно не только вместить все необходимо, но и сделать помещение удобным и комфортным для проживания.

Какие ошибки могут испортить маленькую квартиру – рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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Большой дом или квартира априори не значит лучше. Небольшие площади обустроенные "с умом" имеют свои преимущества. Важно избегать ошибок, которые часто делают люди, организуя пространство в маленьких домах,

– отметила Коваль.

Какие ошибки случаются в маленьких квартирах

1. Освещение

В маленьких комнатах особенно важно продумать хорошее освещение. Если окна небольшие и естественного света недостаточно, необходимо также сделать дополнительный свет.

2. Стены

По словам Коваль, "голые" стены в небольших помещениях – это роскошь". Однако она призвала использовать стены не только для декора, но и для хранения. Полки, стеллажи и пр. помогут организовать пространство, не занимая его на полу.

В небольших комнатах нужно грамотно использовать каждый сантиметр / Фото pinterest

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3. Мебель

Не рекомендуется использовать в компактной комнате маленькую мебель. Дизайнер интерьера пояснила, что миниатюрные размеры не закроют всех потребностей владельцев, поэтому нужно с умом выбирать все предметы.

4. Захламленность

В небольших помещениях не должно быть ничего лишнего. Все ненужные вещи нужно выбросить – так пространство будет казаться большим и свободным.

Избегайте ненужных вещей в интерьере / Фото pinterest

5. Цвет

Белый цвет правда расширяет пространство, но для маленьких комнат – это не единственный вариант. Вы можете остановиться на нейтральных оттенках, выбрать комбинацию теплых и темных цветов, что сделает комнату глубже и уютнее,

– резюмировала Ксения Коваль.