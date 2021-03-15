Основні помилки у маленьких квартирах: ТОП-5 від дизайнерки інтер'єру

Оформлення невеликих квартир вимагає чималих зусиль і особливої уваги. Важливо не тільки вмістити все необхідне, але і зробити приміщення зручним і комфортним для проживання.

Які помилки можуть зіпсувати маленьку квартиру – розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Великий будинок або квартира апріорі не означає краще. Невеликі площі облаштовані "з розумом" мають свої переваги. Важливо уникати помилок, які часто роблять люди, організовуючи простір у маленьких будинках,

– зазначила Коваль.

Які помилки трапляються у маленьких квартирах

1. Освітлення

У маленьких кімнатах особливо важливо продумати хороше освітлення. Якщо вікна невеликі і природного світла недостатньо, необхідно також зробити додаткове світло.

2. Стіни

За словами Коваль, "голі" стіни у невеликих приміщеннях – це розкіш". Однак вона закликала використовувати стіни не тільки для декору, але і для зберігання. Полиці, стелажі та ін. допоможуть організувати простір, не займаючи його на підлозі.

У невеликих кімнатах потрібно грамотно використовувати кожен сантиметр / Фото pinterest

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3. Меблі

Не рекомендується використовувати у компактній кімнаті маленькі меблі. Дизайнерка інтер'єру пояснила, що мініатюрні розміри не закриють всіх потреб власників, тому потрібно з розумом вибирати всі предмети.

4. Захаращеність

У невеликих приміщеннях не повинно бути нічого зайвого. Всі непотрібні речі необхідно викинути – так простір буде здаватися великим і вільним.

Уникайте непотрібних речей в інтер'єрі​ / Фото pinterest

5. Колір

Білий колір правда розширює простір, але для маленьких кімнат – це не єдиний варіант. Ви можете зупинитися на нейтральних відтінках, вибрати комбінацію теплих і темних кольорів, що зробить кімнату глибшою і затишнішою,

– резюмувала Ксенія Коваль.