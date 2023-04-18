Ваша кухня буде незручною, якщо не врахувати це

Планування будь-якої кімнати у квартирі дуже відповідальне. Не кожна людина може знати та завчасно продумати всі нюанси, аби отримати комфортний та стильний результат.

Створити практичну та зручну кухню можна навіть якщо у вас мало місця та проблеми з ідеями. Які правила варто враховувати під час замовлення кухні, ділимось далі.

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Це зробить кухню зручною

Побутова техніка

Важливе не лише її різноманіття, правильні розміри та функції, але й розміщення. Вона має бути вмонтована у проєкт під ваш зріст, аби було комфортно користуватись. Духовку найкраще розміщувати на рівні вашого поясу, аби не було потреби постійно згинатись.



Обирайте правильне розміщення техніки / Фото Pexels

Відстань між фасадами

Якщо у вас п-подібна кухня або кухня з островом, врахуйте, що дистанція між фасадами повинна бути не менше 110 сентиментів. Так ви зможете повноцінно відкривати шухляди та дверцята тумб і це не перешкоджатиме руху.

Розташування розеток

Розетки для підключення побутової техніки не варто розміщувати одразу позаду неї. Посуньте вмикачі у сусідні секції, це дозволить краще інтегрувати прилади у фасади та вбереже від виступів.

Врахуйте дрібниці



Продумайте все до дрібниць / Фото Pexels

Плануйте кухню ретельно продумуючи все до деталей. У яку сторону має відкриватись гарнітура, як саме висовуються ящики, чи варто робити додаткове місце в цоколі для зберігання. Врахувати всі ці деталі та вберегти від фатальних дорогих помилок допоможе дизайнер.