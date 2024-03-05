Більшість угод на ринку житлової нерухомості укладають учасники державних програм, таких як "єОселя" і "єВідновлення", а також військовослужбовці чи членів їхніх сімей. Про це розповіла перша віцепрезидентка Cпілки фахівців нерухомого майна Лариса Ставинога.

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"Учасники держпрограм роблять ринок"

Цілковитого пожвавлення на ринку нерухомості в лютому немає. Є певна активізація в сегменті житлової нерухомості до 150 тисяч доларів, тому що його обирає цільова аудиторія покупців, які купують за державні кошти.

"Зараз дуже гарно працюють держпрограми "єОселя", "єВідновлення", виплати учасникам бойових дій і таке інше. Основний портрет покупця – саме учасники цих програм роблять ринок. Однак через обмеження щодо площі та строків введення в експлуатацію такого житла, вони пожвавлюють попит саме на таке житло. З іншого боку, ті, хто не підпадають під них, особливо там, де не дуже новий житловий фонд, попит набагато менший, і угод не дуже багато", – сказала експертка.

Зараз є попит на житло комфорт- та економкласу, тоді як елітна нерухомість "стоїть". Це пов'язано з тим, що великий відсоток потенційних покупців у цьому сегменті виїхали з країни.

Які ціни на оренду житла в Києві

Наразі середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Києві становить близько 12 тисяч гривень. Ціни частково залежать від району, де розташоване житло.

Наприклад, у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна орендувати приблизно за 7 тисяч гривень. Тим часом у Святошинському – ціна зросла до 9 тисяч гривень. Найдорожчим для орендування залишається Печерський район. Там винаймати квартиру з одною кімнатою в середньому коштує понад 26 тисяч гривень.