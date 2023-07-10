Історичний маєток у штаті Мен: погляньте на справжній шедевр місцевого архітектора

Будинок колоніального відродження в центрі Портленда нещодавно з'явився на ринку за 3 450 000 доларів. Особняк відомий місцевим жителям як будинок Вебба, який збудували ще в 1906 році.

Розкішний будинок збудували для адвоката Річарда Вебба, звідси походить назва житла. Дім спроєктував відомий портлендський архітектор Джон Келвін Стівенс і навіть, за чутками, був його улюбленим проєктом.

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Історична перлина в Портленді

Теперішні власники придбали нерухомість у 2014 році за 1 610 000 доларів. Вони модернізували будинок площею майже 560 квадратних метрів, оновивши кухню та встановивши клімат-контроль у спальнях.

Оригінальна конструкція будинку залишилася незмінною з 1906 року. Солярій, який облаштували у 2019 році, ідеально поєднується із зовнішнім дизайном.

Загалом у маєтку ще є шість спалень, вітальня та бібліотека. Також варто звернути увагу на чотири окремі ванні кімнати. У будинку навіть є готовий підвал, який можна використовувати як медіакімнату, спортзал або кімнату відпочинку.

Кожна кімната по-особливому розкішна / Фото Realtor

Будинок повністю мебльований та готовий приймати нового власника. Великим плюсом також є його розташування. Він розміщений за кілька хвилин ходьби від багатьох торгових і розважальних закладів у бажаному районі Вест-Енд.

"У цій частині Портленда є галасливий ресторан і мистецька сцена. Будинок також розташований зовсім близько до приватної школи Wayneflete", – розповідає агентка з лістингу Мелісса Маккерсі. Тож сім'ї з дітьми було б дуже зручно.