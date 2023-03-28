Будинок розташований у передмісті Цинциннаті під назвою Маунт-Адамс – мальовничій визначній місцевості на високому пагорбі з видом на річку Огайо. Нерухомість продають за 1,999 доларів.

Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція

Реальність перевершує очікування

Передній фасад, бічні вікна, двері та фоє будинку мають мавританські риси з арками у формі підкови. Проте особливого захвату вони не викликають. Ефект "вау" стається тоді, коли ви заходите всередину.

Будинок площею 650 квадратних метрів має чотири спальні та вісім ванних кімнат. Його збудував в 1987 році відомий архітектор Остін "Датчем" Ноултон. Інтер'єр виконаний з мармуру, деревини та каменю.

Інтер'єр будинку вражає / Фото Realtor

Останні власники придбали будинок у 2006 році за 1,6 мільйона доларів і зробили кілька помітних модернізацій. Наприклад, перетворення даху на повністю функціональний зовнішній житловий простір і встановлення найсучаснішої системи водонагрівання.

Місце розташування будинку доволі зручне – до центру міста декілька хвилин.