Дом расположен в пригороде Цинциннати под названием Маунт-Адамс – живописной местности на высоком холме с видом на реку Огайо. Недвижимость продают за 1,999 миллиона долларов.

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Реальность превосходит ожидание

Передний фасад, боковые окна, двери и фойе дома имеют мавританские черты с арками в форме подковы. Однако особого восторга они не вызывают. Эффект "вау" происходит тогда, когда вы заходите внутрь.

Дом площадью 650 квадратных метров имеет четыре спальни и восемь ванных комнат. Его построил в 1987 году известный архитектор Остин Датчем Ноултон. Интерьер выполнен из мрамора, дерева и камня.

Интерьер дома впечатляет / Фото Realtor

Последние владельцы приобрели дом в 2006 году за 1,6 миллиона долларов и проделали несколько заметных модернизаций. Например, превращение крыши в полностью функциональное внешнее жилое пространство и установку самой современной системы водонагрева.

Место расположения дома довольно удобное – до центра города несколько минут.