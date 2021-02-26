Освітлення обідньої зони: які моменти потрібно врахувати

Освітлення в обідній зоні необхідно заздалегідь спланувати. Краще, якщо світло буде різноплановим.

Що потрібно врахувати, обдумуючи світло в обідній зоні, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Обідня зона: яке світло потрібно

Якщо стіл розміщений у центрі кухні – використовуйте одночний підвісний світильник з висотою, яка регулюється.

Якщо на кухні розміщено круглий стіл – використовуйте один плафон. Його нижній край повинен бути на висоті 70-90 см над стільницею. Діаметр люстри – близько половини ширини столу.

Якщо у вас довгий прямокутний стіл – однієї люстри недостатньо. Використовуйте кілька підвісних світильників. Вони повинні розміщуватися на рівній відстані один від одного.

Освітлення потрібно продумати на етапі ремонту / Фото design-homes

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Якщо ви вирішили поставити стіл біля стіни – підійдуть настінні світильники або бра. Закріпити їх рекомендується на висоті 40-60 см від поверхні столу.

Якщо на кухні є острів – його слід виділити за допомогою декількох декоративних світильників на подовжених шнурах.

Освітлення залежить і від форми столу​ / Фото design-homes

Для комфортної роботи відстань між нижньою частиною світильника і стільницею має бути не менше 65-70 см, а світло від ламп, що висять, не має бити в очі. Плануючи освітлення кухонного острівця, майте на увазі, що відстань між світильниками повинна бути не менше, ніж 30-40 см,

– пояснила Alexandra Crystal.