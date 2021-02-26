Освещение в обеденной зоне необходимо заранее спланировать. Лучше, если свет будет разноплановым.

Что нужно учесть, обдумывая свет в обеденной зоне, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.

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Обеденная зона: какой свет нужен

Если стол размещен в центре кухне – используйте одночный подвесной светильник с регулируемой высотой.

Дизайнер интерьера уточнила, что если обеденный стол стандартных размеров, свет должен быть в 50-60 см от столешницы. Если лампа большая – 75-90 см.

Если на кухне размещен круглый стол – используйте один плафон. Его нижний край должен быть на высоте 70-90 см над столешницей. Диаметр люстры – около половины ширины стола.

Если у вас длинный прямоугольный стол – одной люстры недостаточно. Используйте несколько подвесных светильников. Они должны размещаться на равном расстоянии друг от друга.

Освещение нужно продумать на этапе ремонта / Фото design-homes

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Если вы решили поставить стол у стены – подойдут настенные светильники или бра. Закрепить их рекомендуется на высоте 40-60 см от поверхности стола.

Если на кухне есть остров – его следует выделить с помощью нескольких декоративных светильников на удлиненных шнурах.

Освещение зависит и от формы стола / Фото design-homes

Для комфортной работы расстояние между нижней частью светильника и столешницей должно быть не менее 65-70 см, а свет от висящих ламп не должен бить в глаза. Планируя освещение кухонного островка, имейте в виду, что расстояние между светильниками не должно быть меньше 30-40 см,

– пояснила Alexandra Crystal.