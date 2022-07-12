На думку головного архітектора проєктів бюро "Архіматика" Олександра Столового, воєнні дії змусили експертів вже зробити попередні висновки щодо безпечного житла. Ці критерії вплинуть на розвиток будівельного бізнесу, а також на купівлю житла після завершення війни в Україні, зауважив експерт.

Читайте також Як оформити купівлю нерухомості в період воєнного стану: поради експерта

Архітектор зауважив, що за даними попереднього аналізу найгірше вистояли після бомбардувань панельні будинки. Експерт також радить купувати житло у будинках якомога меншої поверховості та поблизу метро.

Яке житло обирати: 18 порад експерта

У кожній квартирі має бути окрема кімната з вентиляцією (за другою стіною від вулиці). Це може бути гардеробна в спальні, комора в коридорі, спальня-ніша. Габарити кімнати розраховуються на кількість людей у квартирі (на одного 800х2000). Двері до цього приміщення – обов’язково в перпендикулярній стіні стосовно зовнішньої стіни. Вікна у квартирі – тільки тріплекс. Це проклеєні шари скла плівкою, на кшталт як в автівках, аби від впливу воно не розсипалося на гострі шматки, а залишалося на плівці розтрісканим. Таке скло застосовують в будівництві, але воно дорожче на 200 гривень. Усі інженерні комунікації будинку: каналізація, вода, опалення, вентиляція, електрика мають прокладатися не зовнішніми стінами. І не накладкою до поверхні стіни (перегородки), а в ніші. Транзитний радянський стояк опалення по зовнішній стіні – це ризик пошкодження однієї квартири й вся вертикаль без тепла. А якщо ще й каналізаційний вздовж фасадної пустити, то через пошкодження на першому – на третьому треба буде в гідрозатворі кожен раз лунку бити. Усім життєвоважливим приміщенням квартири (кухня, санвузол) краще бути не біля зовнішньої стіни. Одну зі спалень бажано мати за заскленою лоджією. Враховуючи застосування триплексу в склінні. Потрібно, щоб сходи в підвал були під загальними сходами будинку. Обирайте таке житло, поверховість якого матиме не більше дев'яти поверхів. Чим менше поверховість, тим більше шансів встигнути дістатись підвалу (сховища). Комірчина у підвалі тепер предмет першої необхідності. Для збереження своїх речей та можливої ночівлі. Дізнайтесь, чи організовано в підвалі водопостачання та водовідведення. Санвузол – це ідеально. Дізнайтесь, чи забезпечується вентиляція підвалу з розрахунку перебування в ньому всіх мешканців будинку. Безпечним бомбосховищем є підземний поверх, товщина перекриття над яким враховує обвал всього будинку. Стеля поверху має бути нижча за рівень ґрунту навколо будинку. Тільки це можна назвати сховищем. Прослідкуйте, щоб в підвалах було мінімум два виходи. Малі підвали зараз (площею до 300 метрів квадратних) можуть мати один вихід. Другий вихід може бути облаштовано через вікно в приямок з драбиною. Один вихід – це пастка. Обирайте будинок із загальними сходами типу Н4. Вони мають бути: без вікон, не біля зовнішньої стіни, стіни приміщення сходів – залізобетонні. Це найбезпечніший шлях евакуації з поверхів. У жодному разі не обирайте для життя панельний будинок. Другий за небезпекою – з цегляними несучими стінами. Тільки залізобетонний каркас. За спостереженнями: найкраще себе показав саме каркасний монолітний будинок. На додаток, якщо зовнішні стіни теж залізобетонні – це тільки в плюс до стабільності конструкції від пошкоджень. Жити біля метро в 15 хвилинах пішки набирає нових сенсів. Жити біля великих торгівельних центрів, театрів, лікарень, офісних комплексів, будь-яких сучасних громадських будівель – це плюс. Адже у них є значний підземний поверх (паркінг). А це точно бомбосховище. Дізнайтесь чи поруч з вами є бювет. Чи не підключений він до центрального водопостачання? Незалежне джерело питної води – це важливо. Чим більше елементів доброустрою, МАФів, перепадів рельєфу, схилів і підпірних стінок, дерев в дворі – тим менша ймовірність, що елементи ураження дістануться фасадів будинків. Обирайте меншу поверховість вашого району, але з більшою щільністю забудови. Великі двори і висотки – це причина великої кількості уражених будинків. Як показала практика, підземний гараж під житловим будинком – велика перевага. Адже ночувати в салоні свого авто – краще, аніж на кариматі на бетонній підлозі. Перевіряйте, чи ваш підземний гараж має пункт охорони на в’їзді. Це ознака того, що тут точно є туалет.

Нагадаємо, після прийняття законопроєкту №7398, в Україні приділятимуть увагу створенню приміщень подвійного призначення, таких як підземний паркінг з функціоналом бомбосховища. Вони будуть краще укріплені та добре вентильовані, а також матимуть кілька виходів.